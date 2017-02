Nic. blijft koploper ondanks nederlaag

De korfballers van Nic./Alfa-college hebben zondagmiddag in Wolvega met 29-22 verloren van SCO. Ondanks deze nederlaag blijft de ploeg van coach Henk Jan Mulder koploper in de hoofdklasse A.

Concurrenten Wageningen en Dalto zijn de Groningers inmiddels wel tot één punt genaderd met nog twee wedstrijden te spelen. Op zaterdag 18 februari kan Nic. een plek in de play-offs veilig stellen door thuis van nummer laatst OVVO te winnen.In het duel tegen SCO was de nederlaag voor de gasten verdiend. Nic. kreeg niet voldoende druk op de verdediging van de Friezen en miste teveel schoten. Bij rust stond SCO al met 17-14 voor.Ook na de pauze kreeg Nic. te weinig vat op het spel van de tegenstander en bleef het verschil van minimaal drie doelpunten constant in tact. Het was de derde nederlaag voor de Groningers dit seizoen. Nic. is lijstaanvoerder met zeventien punten uit twaalf wedstrijden.