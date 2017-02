Column: Kees Vlietstra vraagt zich af wat voor sporter Geert Wilders is

Hugo Borst was van de week te gast bij Eva Jinek. Borst had samen met Carin Gaemers de Machiavelliprijs 2016 gewonnen. Deze prijs kreeg het duo voor hun opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Inzet was het verbeteren van de zorg voor ouderen.

Premier Mark Rutte heeft inmiddels twee miljard toegezegd om die zorg te verbeteren. Bij de premier is het altijd even afwachten of hij zijn belofte wel nakomt, maar al zal de helft naar de ouderen zorg gaan dan is het al heel wat.



Hugo was in vorm bij Jinek. Mooiste verhaal was de anekdote dat Borst bij een thuiswedstrijd van Sparta op de tribune zit en dat tijdens de wedstrijd zijn mobieltje gaat. Borst kijkt op zijn schermpje en ziet dat het Rutte is. En dat Borst gewoon niet opneemt. Je belt niet onder het voetballen. Rutte zit in zijn Torentje, Borst op het Kasteel. Politici en sport, onmogelijke combinatie.



Over drieënhalve week zijn de verkiezingen. Ik ben zwevend en niet zo'n beetje ook. Ben me daarom druk aan het voorbereiden. Alle partijprogramma's gelezen wat het er niet makkelijker op maakt. Om als werknemer in de sportsector tot een afgewogen keuze te komen de sportpassages eens goed vergeleken.



En wat blijkt? Alle politieke partijen zien sport voornamelijk als middel in plaats van als doel. Een grote misvatting. Ik sport, veel te weinig maar ik sport, omdat ik het fantastisch vind om te doen. Het hele sociale (derde helft) en gezondheidsverhaal (vijftien kilo eraf) is bijvangst maar niet het doel. Sporten is heerlijk om te doen.



Heb in mijn zoektocht naar politieke kleur vanochtend zelfs naar Wilders gekeken bij WNL. Geen woord over sport. Daardoor ging ik al weer zweven. Wat voor een sporter zou Geert zelf eigenlijk zijn? Hij heeft de lengte van een power forward bij Donar of van een onorthodoxe kopsterke spits van FC Groningen maar is Geert wel een teamspeler?



Is hij van het samenwerken? Ik zie hem nou niet na afloop met zijn teamgenoten onder de douche staan terwijl zijn beveiligers om het hoekje in de kleedkamer zitten en zijn handdoek met PVV logo vasthouden. Pist hij de shampoofles van Jason Dourisseau vol? Mag teamgenoot Mimoun Mahi in zijn onderbroek douchen van Geert? Denk het niet.



Geert is waarschijnlijk meer een individuele sporter waarbij de denksporten af vallen. En ondanks zijn Limburgse afkomst zie ik hem ook niet een potje tien-over-rood-biljarten. Ik twijfel uiteindelijk tussen een UFC vechter of toch de klassieke padvinderij.



De verkiezingen, het duurt nog drieënhalve week. Tot die tijd blijf ik heerlijk zweven. Ben benieuwd of de lijsttrekkers nog met ideeën over de sport komen. Olympische Spelen 2028? Met de anekdote van Hugo Borst in het achterhoofd is tevens de vraag op zijn plaats welke komende minister president de wereld- en Olympische kampioenen gaat bellen om namens de regering de felicitaties over te brengen.



Tsjechië, Brno, WK korfbal, 2007



'Jan Peter Balkenende hangt,' roept de perschef naar de bondscoach. 'Laat maar even hangen,' is het antwoord van de kersverse wereldkampioen. Na afloop van de WK finale sta ik met bondscoach Jan Sjouke van den Bos op het plein voor de sporthal in Brno een overwinningsbiertje te drinken. Het Nederlands Team viert op de speelvloer in de hal een feestje. Ons werk zit er op. Als assistent bondscoach laat ik mijn baas niet zakken. We proosten zonder wat te zeggen. De perschef drukt een mobiele telefoon in de handen van Sjouk. 'Het is wel de minister president hoor, hij wil je feliciteren.'



Met een glimlach neemt hij de telefoon aan. Voor even king of the world. 'Hé JP, met Sjouk.'

