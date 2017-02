Verkeerslicht omvergereden bij spoorwegovergang

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Een verkeerslicht bij de spoorwegovergang bij de Esperantostraat in Groningen is zondagavond omvergereden. Treinen rijden daarom langzamer bij de overgang.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar het verkeerslicht, met daaraan een verkeersbord, is afgebroken. Op de plek waar de paal stond, steken kabels uit de grond. Medewerkers van Pro-Rail zijn ter plaatse.



Toeteren

Uit voorzorg toeteren treinen die over de spoorwegovergang rijden tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark.

Door: RTV Noord Correctie melden