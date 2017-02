800 meter is 'thema' bij Kupers en Voorrips

(Foto: RTV Noord)

Ruim een uur na z'n zesde indoortitel op de 800 meter zit Thijmen Kupers er klaar voor. Zijn vriendin Suzanne Voorrips staat ook in de finale. En ook nog eens van hetzelfde atletieknummer.

'Kom op Suus', roept de zesvoudig Nederlands kampioen bij de eerste doorkomst in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. Suzanne hoort de aanmoedigingen niet. 'Ik heb de bel wel gehoord, voor de rest was het alleen maar focussen op een goede tijd.' Kupers hoopte zo dat zijn geschreeuw haar naar een toptijd zou brengen. 'En misschien brengt het nog wat wind zodat we een goede circulatie krijgen in de hal.' Alle inspanningen ten spijt, de atlete van Groningen Atletiek haalt het niet. Haar doel was net als vriend Thijmen om de EK-limiet te lopen. Ze komt niet in de buurt van 2.03 en wordt tweede in de race.



'Ze zegt heel vaak dat ze nog wel harder gaat lopen. En dat doet ze dan ook gewoon.' stelt Kupers enigszins verbaasd vast. Het is duidelijk. Het stel dat niet alleen de liefde voor elkaar maar ook voor de 800 meter deelt, hebben het er vaak over. En vooral hoe je nog sneller en beter kunt presteren. 'Het is wel een groot thema thuis en het is grappig dat we zo door het seizoen heen vaak met dezelfde wedstrijdspanning zitten. Gelukkig weet je van elkaar hoe dat voelt.' vertelt Voorrips.



Ze zal begin maart haar vriend ongetwijfeld aanmoedigen in Belgrado. Kupers probeert daar de finale te halen bij het EK Indoor.

Door: RTV Noord Correctie melden