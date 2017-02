Audi belandt in sloot; auto zwaar beschadigd

(Foto: 112Groningen / Jan Beets)

Een Audi is zondagavond in een sloot beland bij Lauwerzijl. Volgens omstanders is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht.

De wagen reed over de Stadsweg toen het om onduidelijke reden naast de weg belandde in een grotendeels leegstaande sloot.



De voorkant van de auto raakte zwaar beschadigd.

Door: RTV Noord