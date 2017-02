FNV tikt Oldambt vlak voor huishoudelijk hulp-vergadering op de vingers

Vakbond FNV roept de gemeente Oldambt op het matje. Volgens de bond zijn de aanbestedingsplannen voor huishoudelijke hulp niet in de haak.

Maandag praat de raad in een extra vergadering over de aanbesteding. De vakbond zag de plannen in en concludeert dat er 'niets wezenlijks veranderd is in de nieuwe aanbesteding ten opzichte van de vorige'.De vakbond stelt dat hun 'Checklist gemeentelijk beleid huishoudelijke hulp' niet is gebruikt. Daarnaast rammelt er volgens de bond nog wel meer.De gemeente Oldambt wordt in een brief gevraagd op deze punten het aanbestedingsplan aan te passen:- Een uurtarief van minimaal 25 euro- Gelijke voorwaarden voor werknemers bij overname van personeel als gevolg van de aanbesteding.Eerder liet de VCP al weten dat de extra raadsvergadering te vroeg komt. De plannen waren 'te vaag en te laat', aldus de communisten.