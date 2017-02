Minder Groningse kinderen leven in armoede

(Foto: René Hoogschagen)

Het aantal kinderen in armoede in onze provincie is voor het eerst sinds jaren gedaald. Dat blijkt uit cijfers van kinderrechtenorganisatie Kinderen in Tel over de periode 2010-2015.





Kinderen in armoede

keek ook naar de trend in de periode 2010-2015. Appingedam (3), Delfzijl (4), Vlagtwedde (9) en Pekela (10) staan in de top-10 van sterkste stijging.



Zuigelingensterfte hoog in onze provincie

Andere opvallende statistieken zijn:

- Groningen staat op de tweede plek qua jongeren in pleegzorg.

- Het noorden scoort hoog op het gebied van kinderen met 'maatregel jeugdbescherming'.

- Onze provincie kent het hoogste percentage zuigelingensterfte.

- Voor het eerst is de zuigelingensterfte op gemeentelijk niveau procentueel het hoogst in Hoogezand-Sappemeer.



