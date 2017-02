Sprookje in het Gronings: Hans zien geluk

Een sprookje in het Gronings voor het slapengaan. Voor de allerkleinste Groningers staat vanavond, voor de laatste keer, een sprookje op onze website.

De afgelopen maanden hebben we iedere zaterdagavond om half zeven een sprookje online gezet. Het zijn allemaal sprookjes van de gebroeders Grimm, die in het Gronings zijn vertaald door Marten van Dijken. Hij vindt dat alle klassiekers in het Gronings te lezen moeten zijn. 'Nederlands is de taal van het hoofd, maar Gronings is de taal van het hart', zegt Van Dijken.Het laatste sprookje is 'Hans zien geluk', voorgelezen door Van Dijken zelf.