Vader en zoon met barrel onderweg naar ijskoud Scandinavië

'De eerste dag is ie met vlag en wimpel geslaagd, hoor.' Harry en Lars Kiers uit Stadskanaal hebben het over hun Volvo 850 uit 1993, die ze voor zeshonderd euro op de kop hebben getikt. De vader en zoon doen mee aan de Barrel Challenge en zijn op weg naar Scandinavië.

Zo'n 170 oude auto's doen mee aan het evenement. Zondag was de eerste etappe door Oost-Groningen naar Travemünde. 'Het was een mooie toeristische route', vertelt vader Harry. De Barrel Challenge is geen race, maar een toertocht met teams. Het gaat erom dat je aankomt. 'We hebben de auto dus op 110 gezet en zijn zo over de Autobahn gereden. Onderweg hebben we even lekker koffie gedronken.'De vader en zoon zitten maandagmorgen op de boot naar Trelleborg. Vandaar gaat de route naar Karlstad. Uiteindelijk gaat de tocht naar Noorwegen. Daar is het nu -22 graden. 'Daar zitten we niet mee hoor', lacht Harry. We hebben sneeuwkettingen mee. Die zitten al om de wielen op het dak, dus die kunnen we zo wisselen.'