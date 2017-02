Lopend Vuur: FC Groningen haalt gewoon de play-offs om Europees voetbal

Na 22 wedstrijden staat FC Groningen op de 9e plaats met 26 punten. Daarmee staat de ploeg in de grijze middenmoot. Groningen verloor afgelopen weekend kansloos van koploper Feyenoord.

Kans op het bereiken van de play-offs om Europees voetbal is er nog zeker, maar dan zal de FC nog wel een gaatje moeten overbruggen met ploegen als FC Twente en Vitesse.Ondertussen hijgen Heracles, Willem II, NEC en PEC Zwolle ook in de nek.Bij de laatste thuiswedstrijd (tegen Excelsior) morde het publiek. Ook directeur Hans Nijland liet vorige week weten dat FC Groningen 'vermaak en attractief voetbal' moet bieden.Met nog twaalf wedstrijden te gaan moet De Trots van het Noorden uitkijken dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat. Denk jij dat de FC uiteindelijk toch de play-offs om Europees voetbal haalt?