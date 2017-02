Steeds meer topsporters aan Hanzehogeschool

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het aantal 'topsportende' studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen ligt dit studiejaar dertig procent hoger dan vorig jaar.

Er studeren 135 studenten aan de Hanzehogeschool die gebruik maken van de topsportegeling.



Promotie GHHC

De toename komt ondermeer door de promotie van de hockeysters van GHHC naar de hoofdklasse. Daarmee voldoen de studentes in dat team in één klap aan de eisen voor de topsportregeling.



Ook is er een aantal marathonschaatsers bijgekomen en neemt het aantal voetballers en atleten op topniveau toe.



Aangepaste roosters

De sporters kunnen aangepaste studieroosters krijgen zodat ze niet in de knel komen met hun trainingsschema's. Ook kunnen ze tentamens op andere momenten doen als dat handiger is. Ze mogen ook gebruik maken van het krachthonk en coaches kunnen bijscholing krijgen.



De studenten sluiten een sport-studiecontract af met daarin afspraken over wat ze voor hun studie moeten doen. De examencommissie moet hieraan goedkeuring geven.



Topsportbeurs

Een deel van de sporters kan een Topsportbeurs krijgen. Dit is een gezamenlijke regeling van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. De beurs compenseert het collegegeld en zorgt ervoor dat de drukbezette sporters geen bijbaan nodig hebben om rond te komen.



Topsportcoordinator Ton van Klooster: 'De beurs was oorspronkelijk bedoeld om studievertraging op te vangen, maar dat blijkt niet nodig. Driekwart van de topsporters studeert binnen 4,5 jaar af.'



Minder naar Olympische Spelen

Volgens Van Klooster is de samenstelling van de groep topsporters wel veranderd. Het zijn minder vaak sporters die naar de Olympische Spelen gaan.



Dit komt doordat sporters op dat niveau steeds meer aangewezen zijn op de regio Arnhem/Nijmegen waar sportcentrum Papendal staat. 'Je ziet dat de topsport zich meer in het midden van het land centraliseert.'



Latere leeftijd

De sporters aan de Hanzehogeschool zijn volgens hem niet minder talentvol, maar zijn nog minder ver in hun carrière. 'Je ziet dat sporters op steeds latere leeftijd hun beste prestaties leveren dan voorheen. Maar het zou toch prachtig zijn als je bij de spelen van 2024 tien procent hebt die in Groningen begonnen is.'

Door: RTV Noord Correctie melden