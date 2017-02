Ongeneeslijk zieke Michelle geeft 'jawoord' vanaf een brancard

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Een brancard met daarop een jonge vrouw in een witte bruidsjurk en een bijpassende omslagdoek. Dit bijzondere beeld was maandag te zien bij de Fraeylemaborg in Slochteren.

Onverwacht

Op de brancard ligt de ongeneeslijk zieke Michelle Schuil uit Appingedam. Afgelopen donderdag is zij ten huwelijk gevraagd door haar vriend Patrick Wieringa. 'Dat was heel onverwacht', vertelt Michelle. 'Maar ik heb hier wel heel lang naar uitgekeken.'



Kort dag

Het was heel kort dag, maar het is gelukt om de huwelijksdag te organiseren. Patrick geeft zijn Michelle een bruidsboeket en een fotograaf maakt foto's van het jonge stel. Een grote groep mensen staat om hen heen. Ze hebben witte hartjesballonnen in de hand. 'En ik zie een prachtige grote vogel', zegt Michelle. Een valkenier is uitgenodigd, omdat de twee zo veel van dieren houden. 'Door naar zo'n valk te kijken, voel je je zo vrij als een vogel', legt de valkenier uit.



Niet lang

De bruid en bruidegom verdwijnen in de borg voor hun trouwerij. De ceremoniemeester: 'Het huwelijk zal niet lang duren, maar het is mooi om te zien dat Patrick en Michelle, ondanks hun strijd, deze dag met elkaar kunnen vieren'.

Door: Eveline Jonkers Correctie melden