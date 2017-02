Aantal vacatures in de zorg stijgt, maar vooral voor hoger opgeleiden

(Foto: Archief RTV Noord)

Het aantal banen in de zorg zit in de lift. In Groningen en Drenthe stonden vorige maand 657 vacatures open. Met name voor hoger opgeleiden.





'Waarom geen combinatiefuncties?'

Grasdijk hoopt dat het aantal banen voor lager opgeleiden in de toekomst weer aantrekt. 'Zou je geen combinatiefuncties kunnen doen? Laat de hoger opgeleiden ondersteunen door mensen met een iets lagere opleiding. Tegelijkertijd hoop je ook dat de normen die op dit moment gesteld worden weer wat teruggeschroefd worden. Zodat bepaalde bevoegdheden, die nu alleen een hoger opgeleide krijgt, ook weer aan wat lager opgeleiden toegekend worden.'



'Steeds complexere patiëntenvraag'

Dat er momenteel in de zorg vooral gevraagd wordt naar hoger opgeleiden, is volgens Grasdijk niet zo vreemd. 'De patiëntvraag wordt steeds complexer.'



Tussen 2008 en 2013 waren er gemiddeld 300 tot 400 vacatures per maand, nu is dat ruim 600.



Door: RTV Noord Correctie melden