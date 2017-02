Inwonersbijeenkomst Ter Apel gaat niet door

De inwonersbijeenkomst over het veiligheidsgevoel in Ter Apel gaat maandagavond niet door.

Burgemeester Kompier, die over Openbare Orde en Veiligheid gaat, is door persoonlijke omstandigheden verhinderd. Bovendien hadden maar twintig mensen zich aangemeld voor de bijeenkomst. Dat zijn er veel minder dan de gemeente vooraf had ingeschat.Eind vorig jaar zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast van asielzoekers terug te dringen. De gemeente wil van de dorpsbewoners horen of de maatregelen helpen. Dat kan alsnog op 7 maart; dan is er weer een bijeenkomst gepland.