Dertig maanden cel geëist voor ontucht met 13-jarig meisje

Tegen een 30-jarige man uit Appingedam is dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk. De man staat terecht voor ontucht met een 13-jarig meisje, onttrekking aan het ouderlijk gezag en binnendringen van een woning.

De man kwam als vluchteling naar Nederland en leerde begin 2015 de vader van het slachtoffer kennen. Die bood hem onderdak in zijn woning in Delfzijl. De nieuwe bewoner werd steeds vrijpostiger richting de 13-jarige dochter. De vader stuurde de man weg en stapte naar de politie. Het bleef toen bij een schriftelijke waarschuwing.



Met valse sleutel in woning

De man verhuisde naar Appingedam. Via WhatsApp dwong hij het meisje foto's van zichzelf te sturen, waar ze half naakt opstond. Ook gaf hij haar cadeautjes. De man dwong het meisje bij hem in Appingedam te komen. Ook drong hij de woning van het meisje binnen, door een oude reservesleutel te gebruiken.



Morning-afterpil

Het meisje vertelde een kennis dat de man geen condoom gebruikte, maar wel de Morning-afterpil voor haar haalde. Dit bericht kwam bij de vader terecht. Die stapte opnieuw naar de politie. De agenten troffen het meisje bij de man in Appingedam.



'Gruwelijk over de schreef gegaan'

Volgens de officier is de man 'gruwelijk over de schreef gegaan' en maakte hij misbruik van een kwetsbaar meisje met een moeizame achtergrond. De man zelf ontkende tijdens de zitting.

