OM eist cel voor afpersing van twee tientjes

Het Openbaar Ministerie (OM) eist zes maanden celstraf tegen een 29-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van afpersing en een poging daartoe. De man maakte in totaal twee tientjes buit.

Begeleiding

Van de straf moeten 146 dagen voorwaardelijk worden opgelegd, vindt de officier. Mocht de rechtbank hierin mee gaan, dan komt de man op vrije voeten. Hij heeft het onvoorwaardelijke deel er dan op zitten. Hij moet van de officier wel een zorgtraject volgen.



'Ik heb een wapen en schiet'

De afpersing gebeurde begin november in de nachtelijke uren aan de Ubbo Emmiusstraat in Stad. De Stadjer liep onder invloed van alcohol op twee jongemannen af en dwong ze geld af te geven. Daarbij dreigde hij dat hij een wapen had en daarmee zou schieten.



Achtervolging

Een van de jongens gaf geschrokken twintig euro af. Zijn vriend had geen geld op zak. De Stadjer zette het op een lopen, maar werd ingehaald door agenten. De man had geen wapen op zak, maar wel het gestolen briefje van twintig euro.



Verbeteren van zijn leven

De Stadjer heeft een fors strafblad met vooral diefstallen, mishandelingen en een straatroof. Op het moment van de straatroof had hij nog een celstraf van vier weken boven het hoofd hangen. Die zou volgens de officier moeten worden omgezet in een werkstraf van 120 uur. Zodat de man zich kan toeleggen op het verbeteren van zijn leven.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

