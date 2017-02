KNVB seponeert rode kaart van Juninho Bacuna

Bacuna in een oefenduel tegen Sparta (Foto: JK Beeld)

De rode kaart voor Juninho Bacuna in de wedstrijd tegen Feyenoord is geseponeerd. De aanklager betaald voetbal heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van verklaringen en televisiebeelden.

De middenvelder van FC Groningen ging hier al min of meer van uit. Na afloop zei hij dat het een onterechte rode kaart was en dat het niet eens een zaak zou worden voor de tuchtcommissie van de KNVB.



Door het seponeren van de rode kaart kan Bacuna zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta 'gewoon' meedoen.

Door: RTV Noord