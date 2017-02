Valentijnsblog: 'Ik ben helemaal verliefd op zijn ogen en zijn lach'

Het is 14 februari en dat betekent: Valentijnsdag. Daarom zijn verslaggevers Rob Mulder en Okkie Smit op pad met een gigantische bos rozen om geliefden te verrassen. De hele dag rijden ze door de provincie om rozen uit te delen.

Op Radio Noord is deze 'liefdesexpress' te volgen. Daar wordt ook aangekondigd waar de reis naar toe gaat.Wil jij iemand een roos cadeau doen? Luister dan goed waar Rob of Okkie naar toe gaat. Als hij bij jouw geliefde in de buurt is, kun je bellen naar 050-3188 288. Wie weet verrast het 'RTV Noord Loveteam' jouw Valentijn!