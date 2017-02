Topsportzorgcentrum FC Groningen wordt 'groen en opvallend'

Het nieuw te bouwen Topsportzorgcentrum op sportpark Corpus den Hoorn in de stad Groningen wordt groen en opvallend. Dat blijkt uit de nieuwe ontwerpen die FC Groningen maandag presenteerde.

'Met een opvallende groene aluminium gevel, wordt het een beeldbepalend gebouw langs de A7', meldt de voetbalclub. Ook wordt het gebouw aardbevingsbestendig.Tijdens de presentatie werden niet alleen de ontwerpen gepresenteerd, ook werd iets gedetailleerder dan voorheen duidelijk wat er in het complex komt.Zo komt er in de multifunctionele trainingshal voor topsporters een sprintbaan met een lengte van 40 meter. Ook is er ruimte voor krachttraining. De rest van de voorzieningen worden vergelijkbaar met sportcentrum Papendal bij Arnhem. Dat gebeurt op verzoek van Gerard Kemkers, de manager van het Topsportzorgcentrum.De hal komt op de begane grond, die volledig voor FC Groningen is. Het eerste elftal en de zes jeugdteams van de FC krijgen daar ook ieder een eigen kleedkamer.Op de andere drie verdiepingen komen onder andere kantoren, het spelershome, horeca en een wetenschappelijk kenniscentrum .Aannemingsmaatschappij Friso, die de aanbesteding heeft gewonnen, is al bezig met de voorbereidende bouwwerkzaamheden. Deze zomer gaat de schop in de grond. Het parkeerterrein op het sportpark gaat vanwege de bouw ook op de schop. In juni 2018 moet het gebouw klaar zijn.FC Groningen huurt het gebouw 30 jaar lang van eigenaar Euroborg NV, waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is. Het gebouw wordt de eerste 15 jaar onderhouden door Friso.