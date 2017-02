Enquête: 'Ik vind normen en waarden belangrijk'

Meer dan 1.200 mensen hebben sinds vrijdag onze enquête over de ideale politicus ingevuld. Doel van de vragenlijst is onder meer om er achter te komen op welke thema's de politiek de nadruk moet leggen. Volgens de Groningers dan.

De mensen die tot nu toe de vragenlijst hebben ingevuld, geven aan dat ze normen en waarden van essentieel belang vinden. Ongeveer de helft van de invullers (49 procent) vindt dit het belangrijkste thema, nog belangrijker dan gaswinning (24 procent) en milieu (23 procent).De vragenlijst blijft nog een kleine week online staan. Eindredacteur Richard Klunder is meer dan tevreden over de respons. 'We hadden er in totaal tussen de 300 en 400 verwacht. We zitten nu al op meer dan 1.200 ingevulde enquêtes, het zou geweldig zijn als we uiteindelijk rond de 2.000 uitkomen.''Aan het einde van de vragenlijst kan je aangeven of je tevreden of ontevreden bent over de politiek. Tientallen invullers hebben aangegeven dat ze het daar best met ons over willen hebben. Een aantal mensen gaan we binnenkort uitnodigen om dat geluid te laten horen en zien.'De vragenlijst over de ideale politicus blijft nog een klein weekje online staan. Invullen duurt maar een paar minuutjes: Klik hier om de enquête in te vullen