EPI-kenniscentrum heeft een nieuwe directeur

(Foto: EPI-kenniscentrum)

Henk Huberts wordt de nieuwe directeur van EPI-kenniscentrum in Groningen. Huberts (54) is nu nog opleidingsmanager Bouw en Infra bij het Alfa-college, maar per 1 maart legt hij die functie neer.





Opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen

EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen met de focus op kennisdeling. Het is in 2014 opgezet door het Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen en wordt gefinancierd door de Nationaal Coördinator Groningen, NAM, Provincie Groningen en Economic Board Groningen.



Hij wordt de opvolger van Jeroen Rijnhart, die eind 2016 vertrok als kwartiermaker bij EPI-kenniscentrum.

