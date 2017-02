Twee jaar cel geëist tegen man die been baby verdraaide

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een man moet mogelijk twee jaar de cel in, omdat hij onder meer het been van een baby heeft verdraaid. Hierdoor liep het kleine meisje beenbreuken op. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van poging tot doodslag.

De 27-jarige man uit Nieuwe Pekela wordt ervan verdacht dat hij het twee maanden oude kind begin 2014 stelselmatig mishandelde. Bij het kind zijn twaalf 'ernstige verwondingen' geconstateerd.



Schedelbreuken

Zo is het kind door elkaar geschud, op de borstkas gedrukt en in de ribben geknepen na het drinken. Ook had het meisje schedelbreuken en bloeduitstortingen in het hoofd.



Toen het kind door de botbreuk een dik been kreeg, gingen de man en zijn vrouw naar de huisarts. Uit röntgenfoto's bleek dat het kind nog veel meer botbreuken had. De dokter meldde de kindermishandeling. De baby en een ouder broertje of zusje werden uit huis geplaatst.



Geheime opnames

Uit geheime opnames tussen de Pekelder en de moeder van de baby, blijkt dat hij haar dwong het verhaal te ontkennen. 'Zeg maar dat dit van de zwangerschap komt', zou hij hebben gezegd in de verhoorkamer.



Eerst zei de vrouw niet te weten waarom het kind gewond was. Later zei ze dat haar man ruw in de omgang was. De vader zei tijdens de rechtszaak dat hij heel veel van zijn kinderen hield. Hij ontkende de aantijgingen.



Over twee weken doet de rechter uitspraak. Tegen de vrouw is geen zaak aangespannen. De man woont inmiddels in het Brabantse Dongen.

Door: RTV Noord Correctie melden