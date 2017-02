Twee jaar cel voor Roemeen die 'in Nederland is om te stelen'

Een 29-jarige Roemeense asielzoeker moet voor twee winkeldiefstallen twee jaar lang de kliniek voor veelplegers in. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

In december griste de man sokken uit de schappen bij de Hema in Groningen. Dit werd door andere klanten gezien. In juli liep hij zonder te betalen met een korte broek de winkel uit.De hardnekkige dief zei op eerdere zittingen dat hij in Nederland was om te stelen. De raadsman van de Roemeen wilde twee weken geleden nog voorkomen dat zijn cliënt de zogenoemde ISD-maatregel opgelegd kreeg.'Het moet niet zo zijn dat mijn cliënt in feite twee jaar de inrichting in moet voor twee sokken en een korte broek, terwijl hij ieder moment kan worden uitgezet uit Nederland', zei de advocaat destijds.De rechtbank achtte de diefstallen bewezen en veroordeelde de man die in 2016 zes keer werd veroordeeld voor soortgelijke feiten. Voor een woninginbraak en belediging moet de man later nog eens voor de rechter verschijnen.