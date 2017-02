Veel pasgeboren kalfjes gaan dood: 'Dit komt wel even aan'

(Foto: Nico Swart)

Een op de zeven pasgeboren kalfjes bij de melkveehouderij gaat binnen een jaar dood. Dat stelt dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht.

De cijfers zijn schrikbarend, vindt melkveehouder Evert Terpstra uit Ezinge. Hij neemt zelf al langere tijd maatregelen om de kalversterfte terug te dringen. En dat werkt: bij hem ligt het sterftecijfer op 6%.



Biest

'Toen ik de cijfers hoorde, kwam het wel even binnen. Ik had geen idee dat het gemiddelde zo hoog lag', vertelt Terpstra.



Dier&Recht stelt dat het hoge sterftecijfer mede komt doordat kalfjes al na een dag bij de moeder worden weggehaald.



Terpstra: 'Ik laat de kalfjes altijd een dag of twee bij de moeder. Dan worden ze goed schoongelikt. Daarnaast zorg ik dat er zo snel mogelijk biest in het kalfje komt. Dat is de eerste melk van de koe. Daarvoor melk ik ze vaak even met de hand.'



Geen reclame

Het doet Terpstra pijn dat er zoveel kalveren doodgaan. 'Je doet als boer je best voor elk dier. Bovendien is het zeker geen reclame voor de melkveehouderij.'



Helemaal voorkomen kan ook Terpstra de kalversterfte niet. 'Meestal gaat het bij ons mis als een jonge koe voor het eerst moet kalveren. Dan kan er snel iets misgaan.'

Door: RTV Noord Correctie melden