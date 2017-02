Verzoeknummers Stadjers te horen op carillon Martinitoren

Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt op Valentijnsdag een aantal verzoeknummers die zijn aangevraagd door inwoners van de stad Groningen op het carillon van de Martinitoren.

De Boer speelt dinsdagenvan The Beatles,van Pharrell Williams,van Ede Staal,van Queen,van Simon & Garfunkel envan Händel. Daarnaast klinken ook enkele valentijnsliedjes uit het carillon.De verzoeknummers konden via Facebook aangevraagd worden. 'We willen het Martinicarillon graag voor alle Stadjers laten zijn', aldus De Boer. Voor een aantal nummers maakte de stadsbeiaardier een speciaal arrangement.Zaterdag 18 februari herhaalt de beiaardier de liedjes, tussen 10 en 11 uur. Carillongeluid Martinitoren zit opgesloten (2015)