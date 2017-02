Provincie doet oproep aan Den Haag: 'Maak nu afspraken over gaswinning'

De provincie Groningen roept de lijsttrekkers in Den Haag op om zo snel mogelijk afspraken te maken over het gaswinningsdossier. En dat hoeft niet te wachten tot na de verkiezingen.

Aanleiding voor de oproep is het lijsttrekkersdebat , dat afgelopen woensdag plaatsvond op het provinciehuis. Toen bleek dat de lijsttrekkers het op veel punten met elkaar eens waren als het om de gaswinning in Groningen gaat.De provincie hoopt daarom dat het gaswinningsdossier zo veel mogelijk wordt 'gedepolitiseerd'.'Natuurlijk bestaan er nog steeds verschillen van mening. Maar als de nationale politiek zo snel mogelijk een akkoord sluit over de kern van de aanpak in Groningen, kunnen we aan de slag. Dan weten we in Groningen waar we aan toe zijn', schrijft de provincie.Daartoe ziet Groningen vier belangrijke punten waar de Haagse partijen overeenstemming over moeten bereiken:1. Een snelle oplossing voor de inwoners ('geen gehakketak meer')2. Niet het geld, maar veiligheid en schadepreventie voor Groningers moeten voorop staan.3. De schadeafhandeling en versterking van woningen worden voortvarend opgepakt, zonder inmenging van de NAM bij inhoudelijke afweging.4. Nederland moet investeren in de overgang naar alternatieve energievormen.De provincie krijgt brede steun bij haar oproep.Zo wordt dit mede-ondertekend door: De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, gemeenten Loppersum, Eemsmond, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Delfzijl, Groningen, Bedum, Winsum, Appingedam, Ten Boer, De Marne, VNO-NCW/MKB Noord, Natuur en Milieufederatie, FNV, LTO-Noord, Platform Kerk & Aardbeving, Libau en Groninger Dorpen.Op 15 februari om 13.30 uur wordt deze oproep overhandigd aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Economische Zaken in de hal van de Tweede Kamer in Den Haag.ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers en SP-voorman Emile Roemer hebben al aangegeven de oproep te omarmen.