'Dancefeest-dealer' krijgt acht maanden jeugddetentie

Een 19-jarige man uit Ten Boer is voor het dealen en in bezit hebben van harddrugs en pillen veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

De man is volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De uitspraak is gelijk aan de eis.Hij zou harddrugs hebben gedeald op een dancefeest in Huize Maas in de stad Groningen. Op de bewuste avond, 3 september, moest hij zijn tas legen. Naast pillen en drugs stuitte men op een geldbedrag van 500 euro. Dat mocht de 19-jarige op het bureau gaan verklaren.De rechtbank achtte niet bewezen dat de man maandenlang dealde, maar wel dat hij dat op die bewuste nacht deed. De 500 euro in zijn broekzak was volgens de rechter de opbrengst van het dealen op die avond.De man moet zich ook melden bij de verslavingszorg.