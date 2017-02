CVW ontkent het bevoordelen van grote bouwbedrijven

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) ontkent dat kleine lokale bouwbedrijven opdrachten mislopen, omdat de organisatie de grote bouwers bevoordeelt.

'Ik hoor die signalen ook', zegt Jan Emmo Hut, directeur Bouwkundig Versterken van het CVW. 'Maar ik hecht eraan te zeggen dat wij als CVW het beleid hebben om werkgelegenheid die voortvloeit uit het herstel van bevingsschade en bouwkundig versterken zo maximaal mogelijk in de regio te laten landen.'Hut reageert daarmee op de vragen die de ChristenUnie-fractie in Provinciale Staten heeft gesteld aan het provinciebestuur, over de vermeende benadeling van de kleine bouwers.'We zijn ook steeds in gesprek geweest met de kleine aannemers', stelt Hut. 'En als er uitnodigingen komen om zaken toe te lichten, ben ik daar altijd toe bereid. Ook om met elkaar in gesprek te zijn. Hoe kunnen we het nou op een goede manier doen en waar kunnen we verbeteringen aanbrengen?' CVW ontkent vriendjespolitiek bij schadeherstel aardbevingsgebied (2015)