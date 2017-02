SP: 'Breek gaswinningsplan open'

SP-kamerlid Eric Smaling gaat komende woensdag in de Tweede Kamer voorstellen om het gaswinplan open te breken.

Dat doet Smaling na het lijsttrekkersdebat van afgelopen week in Groningen. Toen bleek dat alle partijen vinden dat er wat gedaan moet worden aan de gaswinproblematiek in de provincie. 'Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen', vindt Smaling.Smaling verwijst ook naar de plannen van cabaretier Freek de Jonge. Zijn petitie is intussen al ruim 28.000 keer getekend De doelen uit de petitie zijn Volgens Smaling alleen haalbaar als het bestaande winningsplan open wordt gegooid. 'Alleen als de gaswinning nu snel teruggedrongen wordt, kunnen we Groningers de veilige toekomst bieden die ze verdienen. De gaswinning moet voor 2021 terug naar 12 miljard kuub.'