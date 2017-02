'Dan krijg je een drankje en is het voorbij'

'De dokter zegt: 'ga maar liggen', dan krijg een drankje en een tijdje later is dat het einde.' Voor Steven Klein Nijenhuis is het een jaar geleden dat hij zijn broer Maarten verliest aan een hersentumor. Hij kiest voor euthanasie.

Niet meer willen leven

'Eind 2015 zeiden de artsen dat ze niks meer voor hem konden doen', vertelt zijn vriendin Josina Postma. 'In het ziekenhuis zei hij toen meteen dat hij het heft in eigen handen wilde houden en zou kiezen voor euthanasie.' De ziekte van Maarten maakte hem verlamd en dement. Zo wilde hij niet leven, vertelt Klein Nijenhuis.



De datum van de euthanasie van Maarten is een paar keer uitgesteld. 'Zolang er iets positiefs in zijn leven bleef, wilde hij nog wel doorgaan', vertelt zijn broer. De medicijnen die hij krijgt, zorgen voor een korte opleving. In die tijd brengt hij veel tijd door met zijn familie en vrienden. Tot hij op een gegeven moment niet meer kan. Hij plant een definitieve datum, 24 februari 2016.



Champagne en eten

Op de dag van de euthanasie komen er vrienden langs. 'Ze hadden champagne, bier en allemaal eten mee', vertelt Postma. 'Dan ben je wel aan het aftellen', zegt Klein Nijenhuis. 'We hebben geprobeerd er een leuke dag van te maken. We zijn naar buiten geweest, hebben een biertje gedronken.'



De dokter komt die dag om zeven uur. 'Dan sta je er wel echt bij stil dat de minuten wegtikken. Straks is hij er echt niet meer is', zegt de vriendin van Maarten.



Maarten is gaan liggen en krijgt een drankje toegediend van de arts. 'En dat is dan het einde', zegt Klein Nijenhuis.



Week van de euthanasie

Deze week is het de week van de euthanasie. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) hoopt met deze week meer openheid over het onderwerp te bereiken.



In Nederland is euthanasie sinds 2011 toegenomen. Dat staat het in het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. In het Noorden is dit aantal echter gedaald. In 2014 telde de provincie 508 meldingen, in 2015 waren dit er 490. De nieuwe cijfers van 2016 komen in april in een nieuw rapport te staan.

