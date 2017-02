Minister Kamp voor het laatst in Groningen: 'Er moet nog een hele hoop gebeuren'

Zoals het nu lijkt, was het zijn laatste officiële bezoek aan Groningen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakte een afscheidsrondje door het aardbevingsgebied. 'Er moet nog een hele hoop gebeuren hier.'

Kamp keert na de verkiezingen van 15 maart niet meer terug in de politiek. 'Ik heb de afgelopen vier jaar heel hard gewerkt aan alle zaken die in Groningen spelen. Daar zal ik tot de laatste dag mee doorgaan. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het nog niet klaar is als ik weg ben. Met name de versterkingsoperatie, daar moet nog heel wat aan gebeuren.'De onvrede over de problemen rond de gaswinning zit diep, zo bleek vorige week nog eens tijdens de fakkeloptocht in het centrum van Groningen. Kamp zegt hard te werken aan de aanpak van de problemen, maar voor veel Groningers is het niet genoeg.'Wat is precies niet genoeg? Ik heb nu de gaswinning teruggebracht tot het niveau dat we hier het maximale doen voor de veiligheid van de mensen en dat we nog net het land warm kunnen houden. Dat is wat er op dit moment gedaan kon worden.'