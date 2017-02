NAM: 'Wij hebben alle informatie al gegeven'

Nicole van Eijkern uit Appingedam heeft alle informatie waar ze om heeft gevraagd al gekregen. Ze heeft zelfs meer info gekregen dan eigenlijk nodig was. Dat zei de advocaat van de NAM maandag tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank in Groningen.

Van Eijkern eist via de rechter volledige inzage in haar schadedossier. In juli vorig jaar had ze het dossier opgevraagd. 'Maar ik kreeg alleen wat losse stukjes, en niet het hele verhaal.'Volgens de NAM was het 108 pagina's tellend document - wat in augustus naar de Damster is gestuurd - alles waar ze volgens de wet recht op heeft. Hierin staan onder meer vele tientallen mailwisselingen. Namen van mensen die namens externe bureaus onderzoek hebben gedaan, zijn weggekrast.Van Eijkern merkte tijdens de zitting op dat er toch delen uit het dossier missen, onder meer een aantal e-mails. De advocaat van de NAM herhaalde nog eens dat dit alles is wat in haar dossier zit. 'Maar we willen nog wel een keer een ronde maken in het systeem.'De NAM-advocaat liet daarnaast weten dat Van Eijkern ook na augustus nog meerdere keren informatie kreeg uit haar dossier, en daarmee meer kreeg dan eigenlijk hoefde. 'De NAM heeft telkens volledige medewerking verleend. Ik denk dat de NAM erg welwillend is geweest om zoveel mogelijk informatie te geven.'De NAM voegt eraan toe dat Eijkern een aantal mails niet mag krijgen omdat dat niet wettelijk verplicht is. En als dat wel zo is, dan zou ze volgens de NAM te laat zijn met die aanvraag.De zaak zou eigenlijk in december al voorkomen, maar de NAM had vlak daarvoor toegezegd nog meer stukken te sturen. Van Eijkern stelde een ultimatum, maar daarna hoorde ze niets meer van de NAM. Daarom is ze alsnog naar de rechter gestapt.De uitspraak is over vier weken.