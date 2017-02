Doel Freek de Jonge pas bereikt 'als alle Groningers tevreden zijn'

Freek de Jonge blijft strijden tegen de gaswinning. 'Mijn doel is pas bereikt als alle Groningers tevreden zijn', zegt de cabaretier in Noord Vandaag.

De actie van De Jonge krijgt dinsdag een vervolg. In De Wereld Draait Door zingt hij dan zijn protestliedt. En daarbij krijgt hij letterlijk bijval van een bus vol Groninger artiesten.Frank den Hollander, bekend van Pé en Rinus, is een van de artiesten die met de bus meegaat. 'Het was al een tijd bekend dat het misgaat met al die aardbevingen en dat er veel leed is in de provincie. Ik vind het geweldig hoe Freek daar de afgelopen maand momentum aan heeft gegeven.'De Jonge voerde in januari een week actie in het bevingsgebied. Vorige week startte hij de petitie 'Laat Groningen niet zakken' waarin De Jonge oproept tot steun voor de bevingsgedupeerden. De petitie was maandag aan het begin van de avond ruim 28.000 keer ondertekend.