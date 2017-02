Zilveren Kruis teleurgesteld over Treant-plannen Refaja

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is niet blij met de uitgelekte plannen van de Treant Zorggroep voor de ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen.

Dat meldt RTV Drenthe Onlangs werd bekend dat Treant mogelijk de Intensive Care van het Refaja Ziekenhuis wil verplaatsen. Aan de spoedeisende hulp en verloskunde zal niet worden getornd.De verzekeraar had graag bij de plannen betrokken willen worden. Zilveren Kruis is als een van de grootste zorgverzekeraar in de regio ervoor verantwoordelijk dat burgers in de regio goede toegang tot zorg hebben.Woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis zegt wel te begrijpen dat Treant onderzoekt of sommige zorg geconcentreerd kan worden op bepaalde plekken. Maar volgens haar had de zorgverzekeraar daar wel bij betrokken moeten worden.'Wij waren met elkaar al in gesprek over het feit dat de ziekenhuizen niet op alle punten meer aan alle kwaliteit konden voldoen. Bijvoorbeeld bij de IC, waar de artsen dat ook zelf hebben geconstateerd', vindt Rompa.'Maar wij zijn ook al langer in gesprek met huisartsen, ambulancediensten en met onze klanten, om te bepalen wat er nog nodig is de komende jaren, als 1 op de 5 bewoners ouder dan 65 is. We hebben nogal wat uitdagingen de komende jaren, dus we hadden die plannen liever samen met Treant gemaakt. Daar zijn we dus zeker teleurgesteld over.''Wij hebben in kaart gebracht wat de zorgbehoefte de komende jaren is. En eigenlijk moet daaromheen nu het plan worden gemaakt', zegt Rompa.