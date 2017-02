'Groningen loopt voorop met de ambitie energieneutraal te zijn'

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen bezochten maandag diverse projecten die een bijdrage moeten leveren aan de ambitie van Groningen om in 2035 aardgasloos te zijn.

De afspraken om dat te bereiken zijn vastgelegd in de Green Deal, die formeel op 8 maart ondertekend wordt. Onderdeel van de Green Deal is dat Groninger gemeenten in de toekomst geen huizen met gasgestookte haarden en cv-ketels meer hebben.'De stad loopt met de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn voorop in Nederland. Dat levert ook veel kennis op waar de rest van het land van kan profiteren', aldus wethouder Gijsbertsen. 'Bovendien helpen we het Rijk om de nationale doelstellingen op dit terrein te realiseren. De stad en regio voelen de urgentie om 'van het gas af' te willen en pakken dit voortvarend op. Maar het Rijk heeft hier ook een verantwoordelijkheid.'