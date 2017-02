Coalitiepartijen Haren weigeren over nieuwe gemeente te praten

De coalitiepartijen in Haren weigeren om over het bestuursakkoord van de beoogde nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer te praten. Het punt stond maandag op de agenda van de commissievergadering.

De coalitie, bestaande uit D66, CDA en Gezond Verstand Haren, heeft het stuk aan het begin van de vergadering van de agenda verwijderd.'Er is geen bestuursovereenkomst, omdat Haren niet meewerkt. Wij willen geen misverstanden, die zijn er al genoeg in dit dossier. Daarom halen we dit punt graag van de agenda.' Met die mededeling van D66-raadslid Wil Legemaat werd het stuk geschrapt.In het bestuursakkoord worden de kaders gesteld voor de nieuwe gemeente. Als het aan de provincie ligt gaat die bestaan uit Haren, Groningen en Ten Boer. Haren strijdt echter tegen de herindeling. Het wil zelfstandig blijven.Het agendapunt kon geschrapt worden omdat de coalitie de meerderheid heeft in de raad. Daarmee hadden ze voldoende stemmen om de bestuursovereenkomst te weren van de agenda.