Willem Groeneveld wint NPS Reuringprijs

Willem Groeneveld uit Groningen heeft de NPS Reuringprijs 2016 gewonnen. Groeneveld, schrijver voor stadsblog 'Sikkom' kreeg de prijs vanwege zijn onthullingen over de zogenoemde 'bangalijst' van Vindicat.

Groeneveld kreeg vorig jaar een anonieme tip over het bestaan van de 'Oprechte Almanak', waarin 23 studentes van Vindicat te kijk werden gezet door clubgenoten.Naar aanleiding van daaropvolgende berichtgeving over geweldsincidenten kwam er een onderzoek door het Openbaar Ministerie . Dat onderzoek loopt nog.Met zijn 'stadsblog' Sikkom is hij er volgens de jury van de prijs in geslaagd jongeren, een moeilijk bereikbare doelgroep voor traditionele uitgevers, te betrekken bij de journalistiek.'Doordat Groeneveld erin slaagde een moeilijk bereikbare doelgroep te ontsluiten en daarmee echt nieuws kon maken dat voor veel reuring heeft gezorgd, heeft hij, als drijvende kracht achter Sikkom, de Reuringprijs 2016 dik verdiend', aldus de jury.De Reuringprijs is een award van de Noorder Pers Sociëteit.