Aanpak winkelleegstand loopt vast: 'Provincie werkt niet mee'

De winkelleegstand aanpakken, dat is het doel van het Veendammer college. Maar regionale afspraken en een gebrek aan provinciale steun bemoeilijken die opdracht, zegt wethouder André Hammenga (CDA).

Die mededeling deed Hammenga tijdens de commissievergadering van maandagavond, waar de verordening winkelleegstand op de agenda stond.'Er blijft een aantal panden over die leeg staan', zegt Hammenga. 'Die winkelpanden kunnen niet worden omgebouwd tot woningen. De provincie volhardt aan de afspraken die met de regio Oost-Groningen zijn gemaakt met betrekking tot woningbouw. En dat werkt tegen ons.'Volgens Hammenga bestaat er de wens om meerdere winkelpanden om te bouwen tot woningen. 'Maar dat zit op slot, de provincie wil dat we niet te veel woningcontingenten krijgen', geeft hij aan.Naast de beperkingen op het gebied van ombouw, bestaat in Veendam al langere tijd de wens een stimuleringsregeling in te voeren. Veendam wil daarvoor geld beschikbaar stellen, maar zoekt ook financiële steun bij de provincie Groningen.Deze regeling is bedoeld om winkeliers te motiveren te verhuizen naar een ander winkelpand. Dit moet leiden tot een compacter winkelcentrum. Een soortgelijk plan in de gemeente Oldambt kon wel rekenen op provinciale steun, maar de provincie komt richting Veendam nog niet over de brug.'We willen graag verder', vervolgt Hammenga. 'Daar heb je toch een stukje steun bij nodig van de provincie. We hebben financiën nodig om dat te realiseren. We hopen dit jaar wel die steun van de provincie te ontvangen.'