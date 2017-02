Anno Wietze Hiemstra wordt waarnemend burgemeester van Appingedam

De commissaris van de Koning, René Paas, Anno Wietze Hiemstra uit Noordscheschut benoemd als waarnemend burgemeester van Appingedam.

De benoeming gaat in per 1 april 2017 en geldt voor onbepaalde tijd. Op 1 maart houdt de huidige burgemeester, Rika Pot, op. Ze is dan acht jaar burgemeester van Appingedam geweest.Hiemstra (CDA) is sinds 2010 wethouder en eerste loco-burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Daarvoor werkte hij voor de provincie Overijssel en enkele gemeenten.