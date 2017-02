Gemeente steekt opnieuw geld in startersleningen

(Foto: mtsofan / Flickr Creative Commons)

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandagavond het budget van de startersleningen met 200.000 euro verhoogd. Daardoor zit er nu 600.000 euro in de pot waaruit starters op de woningmarkt een lening kunnen krijgen.

De starterslening in Zuidhorn is ingesteld in 2013. Destijds werd er twee ton in het fonds gestort en in 2015 werd dat bedrag wegens succes nog eens met twee ton verhoogd.



Inmiddels heeft Zuidhorn 22 leningen verstrekt en was de bodem van de pot opnieuw in zicht.



Steun in de rug

De starterlening is in het leven geroepen om starters op de woningmarkt een steun in de rug te geven bij de aanschaf van een woning en om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.



Met uitzondering van GroenLinks stemden alle partijen in met de uitbreiding van de starterslening.

