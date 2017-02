Oldambt kan verder met aanbesteding huishoudelijke hulp

De gemeente Oldambt kan beginnen met de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in de gemeente. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar maandagavond het licht voor op groen gezet.

In Oldambt was eind vorig jaar veel te doen om die aanbesteding, omdat zorgverlener Oosterlengte zich niet in had geschreven. Dat zorgde voor onrust onder cliënten en personeel. De gemeente besloot daarom de aanbesteding te stoppen.Nu het gemeentebestuur enkele aanpassingen heeft gemaakt, vindt een meerderheid van de raad dat de gemeente verder kan. Maar het personeel van Oosterlengte is er nog niet gerust op.'Het tarief is nog steeds te laag', zegt voorzitter Stina Dreijer van de ondernemingsraad van Oosterlengte. 'Er is geen garantie dat er personeel wordt overgenomen. Ik denk dat we gewoon weer met de FNV acties moeten gaan voeren.'Wethouder Kees Swagerman (SP) erkent dat hij geen garanties kan geven aan het personeel. 'Ik had graag garanties gegeven', zegt hij. 'Maar je hebt ook te maken met wetgeving en aanbestedingsregels.'Of Oosterlengte zich nu wel inschrijft voor de aanbesteding is nog onduidelijk. Directeur Hennie Sanders laat weten dat ze eerst alles zwart op wit op een rijtje wil zetten en dan een beslissing neemt.