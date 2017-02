Hoogezand-Sappemeer zegt definitief 'nee' tegen Nedmag

Nedmag mag wat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer betreft definitief geen zout gaan winnen bij Kiel-Windeweer.

Dat besluit viel maandagavond tijdens de raadsvergadering, die vanaf de publieke tribune werd gevolgd door een groot aantal inwoners van Kiel-Windeweer.Twee weken geleden werd tijdens de opiniërende raadsvergadering al duidelijk dat Nedmag geen kans maakt.Het bedrijf wil een nieuwe zoutput in Kielwindeweer, omdat de huidige putten in Borgercompagnie en Tripscompagnie in 2030 'opgedroogd' zijn. Met de nieuwe locatie zou het bedrijf tot 2070 vooruit kunnen.Nedmag voerde twee weken geleden aan, dat het bedrijf een economische factor van belang is en dat voortbestaan daarom belangrijk is voor de regio. Volgens de raad wegen de economische voordelen niet op tegen de maatschappelijke nadelen.Directeur Bruning heeft al aangekondigd dat hij gaat onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om alsnog zout te gaan winnen bij Kiel-Windeweer. Eén van die opties is een mogelijke gang naar de raad van State.