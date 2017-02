Getergde ondernemer: 'Ik zit in een soap waarvan het laatste seizoen nog steeds niet begint'

Een oproep van de getergde ondernemer John Stalman in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer maandagavond. Hij wil eindelijk weten waar hij aan toe is en smeekt de raadsleden om duidelijkheid.

Stalman heeft een watersportbedrijf aan de Groningse kant van het Zuidlaardermeer, vlakbij de recreatiewoningen in het 'Smurfendorp', de Leine en Klein Scheveningen.Die woningen zijn eigenlijk niet bedoeld voor permanente bewoning, maar de gemeente heeft de meeste bewoners een gedoogvergunning gegeven, waardoor de huidige eigenaren er wel 24 uur per dag mogen verblijven. Die gedoogvergunningen werden gegeven nadat die permanente bewoning eerder jarenlang oogluikend was toegestaan.Stalman komt in de problemen omdat hij een grote loods wil bouwen voor de stalling van particuliere boten. Die business is belangrijk voor zijn bedrijf. Maar de bank wil niet meefinancieren, zolang de dichtbij gelegen recreatiewoningen permanent mogen worden bewoond.De huisjeseigenaren hebben door de permanente bewoning namelijk het recht om bezwaar te maken tegen uitbreiding en/of geluidsoverlast van Stalman. En dat vindt de bank te link. Restaurant De Rietzoom zit om diezelfde reden 'op slot'.In september vorig jaar dacht de gemeente de oplossing te hebben gevonden: de ondernemers zouden niet klagen over de bewoners van de huisjes en die zouden op hun beurt de ondernemers hun gang laten gaan. Als dat niet zou lukken zouden de vergunningen alsnog worden ingetrokken. Maar die oplossing bleek juridisch niet houdbaar.Toen werd het idee geopperd om een muur van zeven meter hoog en 127 meter lang te bouwen, waardoor bedrijven en huisjes van elkaar gescheiden worden.'Ondertussen wacht ik al jaren op duidelijkheid', zegt Stalman. 'Nu blijkt dat de zaak in maart pas in de raad aan de orde komt, terwijl mij in december al duidelijkheid was beloofd. Ik wil dit jaar nog bouwen, anders heb ik een forse financiële strop. De gemeente moet zich aan de afspraak houden.'