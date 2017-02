Nieuw transferium bij De Punt moet binnen twee jaar klaar zijn

Het nieuwe transferium bij De Punt moet er binnen twee jaar liggen. Het komt tussen de A28 en de afrit Eelde.

Er komen maximaal vijfhonderd parkeerplaatsen, een knooppunt voor buslijnen en een nieuwe op- en afrit. Dat meldt RTV Drenthe Het ontwerp is maandagavond gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden van Tynaarlo en aan de Statenleden van de provincie Drenthe. De kosten zijn twaalf miljoen euro. Met het transferium hoopt gedeputeerde Henk Brink meer reizigers richting Groningen uit de auto en in de bus te krijgen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen de dagelijkse files tussen Eelde en Groningen niet zal oplossen.Over het transferium is jaren gesteggeld. Er lag eerst een plan voor een grootschalig transferium aan de oostzijde van de afrit, vlak tegen het Drentsche Aa-gebied aan. Daar zouden maximaal tweeduizend auto's kunnen staan. Niet alleen de grootte, maar ook de druk op het natuurgebied stond veel partijen tegen. Uiteindelijk is na veel discussie gekozen voor een kleiner alternatief, op een locatie dicht tegen de snelweg aan.De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met het bestemmingsplan voor het transferium. Dat gebeurt in september, zo is de planning. Provinciale Staten gaven vorig jaar al groen licht.