Amateurvoetbal: weg met de winterstop!

De KNVB heeft besloten dat het amateurvoetbalseizoen pas in september begint. Het gemopper rond de winterstop is ook aangepakt met een periode van zes weken waarin het aan de clubs zelf is om data voor wedstrijden vast te stellen. Of werkt dat nou juist weer competitievervalsing in de hand?

Een goede beslissing van de KNVB dat het amateurvoetbal later (september) begint en later (eind mei) eindigt. Heerlijk in het voorjaar voetballen op mooie velden met echt gras. Dat is wat een voetballer wil. Met een diepe zucht na 25 jaar toen het voor het eerst werd voorgesteld er nu eindelijk door. Diegene die dat geregeld heeft verdiend een lintje. De verplichte wedstrijden zeg maar in februari is een ander verhaal. Er is een wedstrijdschema en daar kan men maximaal vier wedstrijden van afwijken in onderling overleg. Je krijgt dus nu de discussie wie speelt er op kunstgras en wie niet.Degene op kunstgras kan bij een koude winter zonder sneeuw lekker doorvoetballen en degene zonder kunstgras doen even helemaal niets en zijn ongetraind. Een scheve verhouding dus. Dat betekent dat de club met kunstgras vier thuiswedstrijden in februari kan spelen, wel in onderling overleg en in de winterperiode door kan trainen tegen een ongetrainde niet voetballende club zonder kunstgras. Er is ook altijd wat. Sla februari over begin op de eerste zaterdag / zondag in maart met de tweede helft van de competitie. Klaar. En geniet van het voorjaar. Einde discussie, of gaat dit ook 25 jaar duren?Je ziet het niet vaak: de KNVB die zich iets van haar leden aantrekt. De voetbalbond heeft besloten dat het seizoen voor de amateurs later begint en ook later eindigt. Eindelijk is het gebeurt met halve elftallen die vakantiegangers moeten vervangen met derderangs invallers. Vervelend is, dat met later eindigen het probleem zich opnieuw voordoet.Mei en juni zijn bij uitstek geschikt voor goedkope, vroege vakanties. Oplossing: weg met de winterstop. Strenge winters zijn er niet meer en amateurs spelen vaak op kunstgras. Wintersportvakanties zijn taboe. Die leveren botbreuken op. Af en toe een rondje schaatsen kan net. Je bent tenslotte voetballer.De KNVB is net een mammoettanker, als er van koers veranderd moet worden omdat de maatschappij verandert, duurt dat 'even'. Maar het is er nu dus eindelijk van gekomen, later met de amateurcompetities beginnen. Zeist zij geprezen: beginnen als iedereen terug is van vakantie, een langere winterstop en lekker in het voorjaar voetballen. Ik plaats overigens wel mijn vraagtekens bij de vier flexibel in te vullen wedstrijden tijdens de winterstop. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat.Krijgen de clubs officieel van de competitieleider ruim van te voren te horen welke wedstrijden dat zijn? En ja, dan de dag, c.q. avond van spelen. Dat kan ook veel gehannes met zich meebrengen. De ene club zit net met spelers op wintersport, de andere met blessures en weer een ander met een slecht veld. Kortom, ik stel voor hiervoor alvast een ombudsman te benoemen, die de zaak eventueel door kan verwijzen naar een ook nog in te stellen geschillencommissie.Verbaasd ben ik al jaren over de start van het voerbalseizoen. Dat komt wellicht ook omdat ik gericht ben op het onderwijs. Schoolgaande sporters en volwassenen (met kinderen) zijn gericht op de zomervakantie. Vaak hebben trainers en de voetbalspelers bijna geen vakantie omdat het niet past in het systeem. Dus goede zaak.Het flexibiliseren van de winterstop vind ik een goed idee, leg het eigenaarschap daar neer waar het hoort en geef de verenigingen de verantwoordelijkheid om het goed te regelen. Wees niet bang voor competitievervalsing, geef vertrouwen dat door de verantwoordelijkheid de verenigingen het goed regelen.Op deze manier zal ook het bekertoernooi serieus genomen worden door de clubs. Voorheen waren de bekerpotjes in de groepsfase veredelde oefenwedstrijden. Je zag de gekste uitslagen. Dat is met deze maatregel verleden tijd omdat spelers in september voor het grootste deel wel beschikbaar zijn. Een bijkomend voordeel is dat de voorbereiding op het seizoen later kan beginnen. Voor de kleinere amateurverenigingen geeft het wellicht ook weer wat lucht. De selecties zijn al niet groot en als de helft daarvan ook nog eens op vakantie is, is de motivatie aan het begin van de competitie, zoals die nu georganiseerd is, ver te zoeken.Bovendien trok een aantal clubs juist om die reden de stekker uit het eerste elftal. De KNVB toont met deze ingreep aan dat men het amateurvoetbal belangrijk vindt. De flexibele winterstop komt wat dat betreft als geroepen. Het geeft clubs een gevoel dat ze zelf keuzes kunnen maken voor wat betreft het speelschema in de maanden januari en februari. Op die manier hou je je leden tevreden.Is de paus katholiek? Wordt Donar kampioen? Is de NAM een boevenbende? Zijn er nog kaarten voor FC Groningen-FC Utrecht?Verdient de film 'de stille beving' een Gouden Kalf? Laat Donald Trump vandaag nog van zich horen via twitter? Is André Hazes de grootste Nederlandse volkszanger ooit? Slaapt Dolly Patton op haar rug? Zijn de maatregelen van de KNVB om later te beginnen en langer door te spelen positief? De vraag stellen is hem beantwoorden.