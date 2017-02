Nijboer pleit op valentijnsdag voor 'echte acceptatie van homo's'

'Mijn valentijnswens: echte acceptatie van homo's.' Dat is de titel van een ingezonden stuk van het Groningse PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer in het Algemeen Dagblad.

Homoseksualiteit is in ons land nog niet zo geaccepteerd als gedacht, stelt Nijboer. 'Homo is het meest gebruikte scheldwoord in de klas.' Als middelbare scholier kwam Nijboer erachter dat hij op jongens viel. 'Maar ik zei het niet. Laat staan dat ik iemand een kaart durfde te sturen.'Uit recente cijfers is gebleken dat homoseksuele pubers hun leven minder positief beoordelen dan hetero's. 'Zitten hetero's gemiddeld tegen de acht, homo's geven hun leven een mager zesje. Homoseksuele jongeren plegen vijfmaal vaker zelfmoord. Een keiharde waarheid', schrijft Nijboer.'Maar we zijn toch het tolerantste land van de wereld?', vraagt het Kamerlid zich af. 'Ja, we zijn tolerant en daar ben ik trots op. Maar we moeten onze ogen open houden voor de problemen die er nog altijd zijn.' Nijboer geeft als voorbeeld een gesprek dat hij onlangs had in een vwo-klas. Velen zeiden heel open en tolerant te zijn, maar bij doorvragen bleek nog veel onder de oppervlakte te schuilen. 'Ik heb er geen problemen mee, maar op de hockeyclub komt het gelukkig niet voor', zei één van de leerlingen.Nijboer vindt het mooi dat een brede coalitie van politieke partijen betere wetgeving steunt om acceptatie van homo's te verbeteren. 'Maar uiteindelijk moet het komen van dagelijks gedrag', stelt hij. 'Als iedere café-eigenaar, iedere medescholier, iedere collega daar iets meer over nadenkt, ben ik ervan overtuigd dat we een nog fijner, toleranter en liefdevoller land kunnen worden. Dat is mijn valentijnswens voor komend jaar.'