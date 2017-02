Veendam neemt afscheid van 167 bomen

(Foto: Flickr/René Vlak (Creative Commons))

De gemeente Veendam begint volgende week met het kappen van 167 zieke bomen. Het gaat om essen die aan de essentaksterfte lijden. Door de schimmelinfectie kunnen takken van de bomen vallen en dat kan onveilige situaties opleveren.

Omdat de ziekte niet te voorkomen of genezen is, worden de bomen gekapt. Later wordt bepaald of en waar bomen terug geplant worden. De gemeente hoopt half maart klaar te zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden