'Banen op de tocht bij Ziegler Brandweertechniek'

De directie van Ziegler Brandweertechniek in Winschoten is bezig met het voorbereiden van een reorganisatie. Dat meldt vakbond FNV Metaal.

Vakbondsbestuurder Bart Plaatje weet het fijne er nog niet van. 'De directie heeft zelf contact met ons gezocht om een en ander te bespreken. Dat betekent dat er minstens negentien banen op de tocht staan, want in dit soort situaties moeten bedrijven verplicht met de bonden om tafel.'Plaatje weet nog niet wat de aanleiding voor de reorganisatieplannen is. 'Ze moeten mij eerst maar eens overtuigen van de noodzaak van de reorganisatie'. Bij Ziegler werken momenteel ongeveer 75 mensen.Dinsdagmiddag praat Plaatje met de werknemers op een bijeenkomst, die door hem in Winschoten is belegd. De directie is daar op zijn verzoek niet bij. Plaatje: 'Ik wil de mensen de kans bieden vrijuit te praten'.De fabrikant van brandweervoertuigen sleepte vorig jaar miljoenenorders in de wacht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Veiligheidsregio Utrecht . In 2013 kwam het Duitse moederbedrijf van Ziegler in handen van het Chinese concern CIMC. Dat betekende de redding van Ziegler in Winschoten, dat op dat moment in financieel zwaar weer verkeerde. Dat was vooral het gevolg van een kartelboete, die Ziegler in 2011 kreeg van de Duitse autoriteiten.De directie van Ziegler Brandweertechniek was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.