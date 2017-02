Verboden te roken bij de Healthy Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour, de voormalige Energiewacht Tour, wil de gezondste wielerwedstrijd ter wereld worden. De organisatie neemt daarom een aantal maatregelen, zoals het rookvrij maken van het parcours rond de start en finish.

Ook wordt rokers informatie aangeboden in de etappeplaatsen, wat zou kunnen helpen bij stoppen met roken.Daarnaast worden in de weken voorafgaand aan de eerste etappe in de start- en finishplaatsen allerlei 'gezondheidsactiviteiten' voor schoolkinderen georganiseerd.De Healthy Ageing Tour is een internationale wielerkoers voor vrouwen die door de provincie Groningen trekt. De start is op 5 april in Leek. De laatste etappe begint en eindigt op 9 april op Borkum.