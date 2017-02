Oude Groninger Kerken wordt verrast met een legaat

Een onverwachte meevaller voor de Stichting Oude Groninger Kerken. De Stichting heeft een legaat gekregen van Henk Koning, de VVD-politicus die eind vorig jaar op 83-jarige leeftijd overleed.

Het geld is bestemd voor de kerk in Middelbert.Directeur Peter Breukink van de Stichting Oude Groninger Kerken: 'Dit is een hele bijzondere verrassing voor ons. Wij kenden Henk Koning als donateur en dat vonden wij al bijzonder voor iemand die in Den Haag woont. Maar we hebben nooit gemerkt dat hij zo'n band had met het kerkje van Middelbert'.Het legaat bestaat uit tienduizend euro. 'Het mooie is dat Koning ook nog een verantwoording heeft achtergelaten', vertelt Breukink. 'Hij prijst daarin het werk van onze stichting en wil heel graag dat de kerk in stand gehouden wordt.'De kerk van Middelbert is in goede staat. Het legaat wordt gebruikt om het onderhoud te bekostigen.